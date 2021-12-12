حزب العمال الشيوعى المصرى وقواعد العمل السرى فى ظل الدولة البوليسية تحت حكم السادات ( النص كاملا ) - سعيد العليمى

2021/12/12 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى مزيد من الخبرة : حول المراقبة البوليسية" إن سرية العمل هى توفير ظروف الحياة للتنظيم" ..



لينينإن اتباع قواعد السرية في مجمل نشاطات الحزب الشيوعي من جانب منظماته الحزبية بأعضاءه وكوادره هي السلاح الثوري الذي يمكن من المحافظة على طليعة الثورة من بطش أجهزة القمع البوليسي ويؤمن استمرارية هذه الطليعة .



فقضية الأمن تتعلق بحماية الحزب الشيوعي وهو يخوض نضاله ضد ضربات السلطة ، فالحزب هو فصيلة الطليع ......





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