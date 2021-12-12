شرطة ميسان تطيح بسائق ’سايبا’ يتاجر بالمخدرات بحوزته 11 كغم من الكرستال

2021/12/12 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أعلنت مديرية شرطة ميسان، الأحد، القبض على شخص بحوزته 11 كغم من الكرستال في عملية مشتركة بمحافظة ذي قار.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارزها في سيطرة الخمس سارعت بملاحقة عجلة نوع (سايبا) لعدم امتثال سائقها للسيطرة، واثناء هروبه لمحافظة ذي قار ومطاردته ضمن قضاء الإصلاح قام …

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