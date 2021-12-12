2021/12/12 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4kx0MTmq1e4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سنجار قضاء خارج سلطة الدولة | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سنجار قضاء خارج سلطة الدولة | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).