2021/12/12 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NdJ2jFwjLms

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موظفو شبكة الإعلام يحتجون على تأخر توزيع الأراضي المخصصة لهم | تقرير علي الاحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موظفو شبكة الإعلام يحتجون على تأخر توزيع الأراضي المخصصة لهم | تقرير علي الاحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).