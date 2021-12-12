2021/12/12 | 22:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UhL8Q5ymII8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ‏د. نديم الجابري: في حوار التاسعة: الكورد والسنة شركاء في السلطة ولكنهم ليسوا شركاء في القرار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ‏د. نديم الجابري: في حوار التاسعة: الكورد والسنة شركاء في السلطة ولكنهم ليسوا شركاء في القرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).