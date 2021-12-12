القبض على امرأة استدرجت ضحيتها لقتله وسرقة امواله

2021/12/12 | 22:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيامهما بقتله وسرقة أمواله.

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