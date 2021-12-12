بنزيما وجريزمان يتصدران تشكيلتي ديربي مدريد

2021/12/12 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأرجنتيني دييجو سيميوني، مدربا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تشكيلتي الفريقين للديربي المرتقب مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ17 لليجا.وشهد تشكيل ريال مدريد عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة الهجوم، بعد شفائه من الإصابة، بينما يجلس الثلاثي إيدين هازارد وجاريث بيل ورودريجو جويس على مقاعد البدلاء.أما أتلتيكو مدريد، فسيهاجم بالثنائي أنطوان جريزمان وماتيوس كونيا، فيما يحتفظ سيميوني بكل من لويس سواريز وجواو فيليكس بجانبه.وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:ريال مدريد: كورتوا - ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال - كاسيميرو - مودريتش - كروس - أسينسيو - فينيسيوس - بنزيما.أتلتيكو مدريد: أوبلاك - كاراسكو - هيرموسو - فيليبي - كوندوجبيا - يورينتي - دي بول - كوريا - كوكي - كونيا - جريزمان.

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