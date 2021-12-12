2021/12/12 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رغم ما يمثله ذوبان الجليد من مخاطر بيئية كبيرة، تُهدد مصائر ملايين البشر، فإن ثمة فائدة تعود على أسماك السلمون بتوفير ملاذات جديدة لها تتجاوز مساحتها 6 آلاف كيلومتر في المحيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كارثة بيئية” تعود بالنفع على أسماك السلمون..



كيف ذلك؟ المركز الخبري الوطني.

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