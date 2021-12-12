صدمة كبيرة.. والد طالب وطالبة يصف حالته بحزن شديد بسبب قبولات أولاده المركزية (فيديو)

2021/12/12 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح بكاء والد على مصير ابنائه الدراسي، إذ حصل ابنه الطالب جاسم محمد سلمان، على معدل 99% ومن الدور الاول، ولم يتم قبوله بكلية الطب العام.

وحصلت ابنته الطالبة رواء محمد سلمان، على معدل 97% ورغم هذا المعدل المرتفع تم قبولها في المعهد الطبي مع الحاصلين على معدل 90%.

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