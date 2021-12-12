الدوري الإيطالي... نابولي يسقط أمام إمبولي.. وأتالانتا يهزم فيرونا

2021/12/12 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سقط نابولي في فخ الخسارة أمام ضيفه إمبولي 0/1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي، التي شهدت أيضا فوز ساسولو على لاتسيو، وأتالانتا على هيلاس فيرونا، وتورينو على بولونيا، بنفس النتيجة 2/1.ويدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه، باتريك كوتروني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.ورفع إمبولي رصيده بذلك إلى 26 نقطة، في المركز السابع، وتوقف رصيد نابولي عند 36 نقطة، في المركز الرابع.وفاز ساسولو على لاتسيو 2/1، حيث سجل للأول دومينيكو بيراردي وجياكومو راسبادوري، في الدقيقتين 63 و69، بينما أحرز هدف لاتسيو، ماتيا زاكايني، في الدقيقة السادسة.وشهدت المباراة طرد كان ايهان، لاعب ساسولو، في الدقيقة 88.ورفع ساسولو رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 25 نقطة، في المركز التاسع.وقلب أتالانتا تأخره بهدف أمام مضيفه هيلاس فيرونا، إلى فوز 2/1.وتقدم فيرونا بهدف سجله جيوفاني سيميوني، في الدقيقة 22، قبل أن يحرز أتالانتا هدفين عن طريق أليكسي ميرانشوك وتيون كووبميينيرز، في الدقيقتين 37 و63.ورفع أتالانتا رصيده بذلك إلى 37 نقطة، في المركز الثالث، وتوقف فيرونا عند 23 نقطة، في المركز الحادي عشر./انتهى9

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