كورونا يضرب مانشستر يونايتد.. وقرار احترازي من المدرب رانجنيك

2021/12/12 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، عن تفشي فيروس كورونا في صفوف مانشستر يونايتد، قبل مواجهة برينتفورد، ضمن الجولة 17 للبريميرليج.وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن فيروس كورونا المستجد انتشر بين الجهاز الفني ولاعبي مانشستر يونايتد، وتم إخطار رابطة البريميرليج بهذا الأمر.وكان توتنهام أول المتضررين من فيروس كورونا هذا الموسم، والذي ضرب 8 أفراد في صفوفه، ما تسبب في تأجيل مباراته الأخيرة بدوري المؤتمر الأوروبي ضد رين، بالإضافة لمواجهة برايتون في الجولة 16 من البريميرليج.وأضافت الصحيفة، أن عدوى كورونا ظهرت في صفوف توتنهام عقب الفوز على نورويتش في الجولة 15، وبعدها أبدى دين سميث، المدير الفني للكناري، تخوفه من أن تنتقل العدوى إلى صفوف فريقه، لكن كل المسحات جاءت سلبية.ومع ذلك، فقد ظهرت العدوى في صفوف مانشستر يونايتد عقب مواجهة نورويتش بساعات.وأشارت "صن" إلى أن كل اللاعبين الذين سافروا لمواجهة نورويتش أتت نتائج مسحاتهم سلبية، ومن ثم ظهرت عينات إيجابية بين مجموعة من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وتم عزلهم في منازلهم، فيما تدرب البقية وتم تعديل جدول المران.وقرر المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، خوض اللاعبين تدريبات فردية دون احتكاك، لحين التأكد من الوضع./انتهى9

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