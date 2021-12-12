السيطرة على حريق في مبنى تربية هيت

2021/12/12 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حريق بمبنى مديرية تربية هيت القديم.وقال المصدر لـ”النور نيوز” ان “حريقا اندلع بمبنى مديرية تربية هيت القديم في سوق هيت، بسبب نفايات محروقة واخذت النار بالتوسع”.وأضاف ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون اي خسائر بشرية تذكر”.

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