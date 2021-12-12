كاميرا طائرة بدون طيار تُظهر مشاهد جديدة للدمار الهائل بسبب الأعاصير المدمرة في أمريكا

2021/12/12 | 22:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر فيديو التقطته كاميرا طائرة بدون طيار مشاهد جديدة للدمار الهائل نتيجة الأعاصير المدمرة التي ضربت عدة ولايات أمريكية، مع عدد قتلى قد يتجاوز 100 شخص، لاتزال الإحصاءات الرسمية غير معلنة لعدد الضحايا والمفقودين جراء هذا الدمار الحاصل.

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