العودة إلى بغداد (31)-حسن النواب

2021/12/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عكفنا‭ ‬نناقشُ‭ ‬فكرة‭ ‬الحركة‭ ‬بسجالٍ‭ ‬حامي‭ ‬الوطيس‭ ‬وصل‭ ‬حدَّ‭ ‬الخصام‭ ‬أحياناً؛‭ ‬نشطبُ‭ ‬فقرةً‭ ‬هنا‭ ‬ونضيفُ‭ ‬مفردةً‭ ‬هناك،‭ ‬حتى‭ ‬انتهينا‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬تدوين‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلَّق‭ ‬بحركتنا‭ ‬السياسية‭.‬حين‭ ‬وضعنا‭ ‬مسوَّدة‭ ‬حركة‭ ‬ثوار‭ ‬العراق‭ ‬الشعبية‭ ‬أمام‭ ‬الأخ‭ ‬فريدون،‭ ‬استلمها‭ ‬بحفاوة‭ ‬كمن‭ ‬تلقَّى‭ ‬هبةً‭ ‬ثمينة‭.‬عادَ‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬ليجلس‭ ‬معنا‭ ‬للمداولة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ […]

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