2021/12/12 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- على مدى ثلاثة أيام عكفنا نناقشُ فكرة الحركة بسجالٍ حامي الوطيس وصل حدَّ الخصام أحياناً؛ نشطبُ فقرةً هنا ونضيفُ مفردةً هناك، حتى انتهينا من إنجاز تدوين كل ما يتعلَّق بحركتنا السياسية.
حين وضعنا مسوَّدة حركة ثوار العراق الشعبية أمام الأخ فريدون، استلمها بحفاوة كمن تلقَّى هبةً ثمينة.
عادَ بعد يومين ليجلس معنا للمداولة في بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العودة إلى بغداد (31)-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حين وضعنا مسوَّدة حركة ثوار العراق الشعبية أمام الأخ فريدون، استلمها بحفاوة كمن تلقَّى هبةً ثمينة.
عادَ بعد يومين ليجلس معنا للمداولة في بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العودة إلى بغداد (31)-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العودة إلى بغداد (31)-حسن النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).