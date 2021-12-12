ممثلات من أصول لاتينية ينلن أدوار البطولة بين 30 ألف مرشحة لفيلم

2021/12/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حققت‭ ‬رايتشل‭ ‬زيغلر‭ ‬ما‭ ‬تحلم‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬ممثلة‭ ‬مبتدئة‭ ‬عندما‭ ‬اختارها‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬بنفسه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬مرشحة‭ ‬لتولي‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬فيلمه‭ ‬الجديد‭ ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الاستعراضي‭ ‬الشهير‭ “‬ويست‭ ‬سايد‭ ‬ستوري‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬ثقة‭ ‬المخرج‭ ‬الكبير‭ ‬تفتح‭ ‬أمام‭ ‬من‭ ‬تفوز‭ ‬بها‭ ‬باب‭ ‬هوليوود‭ ‬على‭ ‬مصراعيه،‭ ‬وتمهد‭ ‬لها‭ […]

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