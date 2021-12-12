اقتراح قانون يحظر الحيوانات الأليفة يثير ضجة واسعة في إيران

2021/12/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعبارة‭ “‬قطتي‭ ‬ليست‭ ‬خطيرة‭!”‬،‭ ‬عبّر‭ ‬مصطفى‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬اقتراح‭ ‬قانون‭ ‬قدّمه‭ ‬نواب‭ ‬إيرانيون‭ ‬متشددون‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعتها‭ “‬الضارة‭.‬وابدى‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬متجراً‭ ‬لمستلزمات‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬استغرابه‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ “‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تصنيف‭ ‬التماسيح‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬خطرة،‭ ‬أما‭ ‬الأرانب‭ […]

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