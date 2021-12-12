2021/12/12 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدمت شركة ريلاينس إندستريز، المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني، بطلب للاستحواذ على شركة المنسوجات المفلسة Sintex Industries، وتبلغ ثروة رئيس مجلس إدارة ريلاينس، أمباني، أغني رجل في الهند، 92.5 مليار دولار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملياردير الطاقة الهندي يستثمر في “الأزياء الفاخرة” المركز الخبري الوطني.

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