2021/12/12 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.نديم الجابري: المحكمة الاتحادية ستصادق على أغلب النتائج وستمضي العملية السياسية بعد هذه المصادقة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 40-503JiK6k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.نديم الجابري: المحكمة الاتحادية ستصادق على أغلب النتائج وستمضي العملية السياسية بعد هذه المصادقة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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