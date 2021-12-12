التعليم العالي تطلق استمارة التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية

2021/12/12 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الأول 2021)، إنه "التزاما بضوابط وسياقات التقديم المعتمدة فإن عملية ملء الاستمارة الإلكترونية تقتصر على أربعة خيارات وتكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (اضغط هنا)، حصرا وتستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ الإطلاق".

وأضاف البيان أنه "يمكن للطلبة الذين أتموا تثبيت بياناتهم ومصادقتها المباشرة بعملية تسجيل خياراتهم من الأقسام التي يرغبون بالتقديم إليها ويتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء بياناتهم إتمامها ثم البدء بالتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية خلال المدة المشار إليها".

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