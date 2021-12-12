إعادة فتح خط بغداد - كركوك لنقل المسافرين

2021/12/12 | 23:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، إعادة فتح خط النقل بغداد -كركوك لنقل المسافرين، بعد توقفه بسبب جائحة كرونا.وقال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، في بيان ، "بتوجيه من وزير النقل ناصر حسين بندر تم اعادة فتح خدمات خط النقل بغداد كركوك امام المواطنين".وأضاف، أن "حافلات قسم المسافرين باشرت عملها لنقل المواطنين بين المحافظتين من نقطة الانطلاق في كراج النهضة الى كراج كركوك الموحد وكما معمول به سابقا".وأشار حسين، إلى أن "الشركة تسعى من خلال افتتاح الخطوط وتنشيط النقل العام واجراء العديد من الخطط والدراسات لتقديم خدمة نقل مميزة الى المواطن وتسهيل عملية التنقل في عموم العراق وفق رؤية حضارية"./انتهى8

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