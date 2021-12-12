قضية تهريب الآثار.. النيابة المصرية تحيل رجل أعمال بارز وبرلماني سابق إلى الجنايات

2021/12/12 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة المتهمين 23 متهما في قضية تهريب الآثار، بينهم رجل أعمال كبير ونائب برلماني سابق، إلى محكمة الجنايات.

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