شاهد.. وزير خارجية الإمارات يستقبل رئيس وزراء إسرائيل لدى وصوله أبوظبي

2021/12/12 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، الأحد، رئيس وزراء إسرائيل لدى وصوله إلى أبوظبي، في أول زيارة من نوعها.وثمّن بينيت "الاستضافة الحارة" و"الاستقبال الرائع" في الإمارات، وفقا لما نقله المتحدث باسمه أوفير جندلمان.

ومن المقرر أن يجري بينيت خلال زيارته إلى الإمارات محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، حول تعزيز التعاون في عدد من المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.

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