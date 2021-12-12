دائرة الحوار تتسع بين الإطار التنسيقي والسُنّة والكرد

2021/12/12 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال دارت‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭ ‬حوارات‭ ‬بين‭ ‬قوى‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والجانبين‭ ‬السني‭ ‬والكردي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ثنائي‭ ‬غالبا‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لبلورة‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬تحالفات‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الاتجاه‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬طي‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التوافق‭ ‬المجدي‭ ‬للفرقاء‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ بحث‭ […]

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