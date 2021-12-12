المئوية والشعار الوهمي.. الدولة واللادولة

2021/12/12 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد،‭ ‬الاحتفال‭ ‬الرسمي‭ ‬الرمزي‭ ‬بذكرى‭ ‬مئوية‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬ناقصاً‭ ‬منها‭ ‬أربعة‭ ‬وثلاثون‭ ‬سنة،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يطرح‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬سنوات‭ ‬حكم‭ ‬عبدالكريم‭ ‬قاسم‭ ‬أو‭ ‬سنة‭ ‬‮١٩٦٣‬،‭ ‬ومنهم‭ ‬مَن‭ ‬يقتطع‭ ‬سنوات‭ ‬ملكية‭ ‬كاملة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عهدة‭ ‬نوري‭ ‬السعيد،‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عنها،‭ ‬ولا‭ ‬أدري‭ ‬كم‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ […]

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