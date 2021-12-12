أول استذكار رسمي في بغداد للجلبي بعد 6 سنوات على رحيله

2021/12/12 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬قاعة‭ ‬السياسي‭ ‬ومؤسس‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الراحل‭ ‬أحمد‭ ‬الجلبي‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬الكتب‭ ‬والوثائق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭.‬ في‭ ‬اول‭ ‬استعادة‭ ‬رسمية‭ ‬لذكر‭ ‬الراحل‭ ‬الجلبي‭ (‬‮١٩٤٤‬‭-‬‮٢٠١٥‬‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬جهود‭ ‬ريادية‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬واشنطن‭ ‬باسقاط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ .‬وتوفي‭ ‬الجلبي‭ ‬في‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭ ‬مفاجئة‭ ‬ووجده‭ ‬العاملون‭ […]

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