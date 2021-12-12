اللّعبة الكنزية (شرح مختصر جداً) - عمر قنديل

2021/12/12 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_قنديل للاقتصاد الكنزي تفرعات كثيرة، لكن بالعموم فإن المبدأ أن تُنظم الدولة الاقتصاد دون أن تتدخل فيه بشكل مباشر ودون أن تُسيطر عليه بالمبدأ الكلاسيكي، بعبارة أوضح فالدّولة غير قادرة على تأمين السِّلع الأساسية لكن السِّلع نفسها متوفرة خارج الدولة وبذلك تُحرر الدولة السوق بحيث يحق لأي مواطن شراء المادة لكن وفق سعرها في السوق العالمية والدولة تنظم العملية فقط.



بهذه الحالة تعجز الدولة عن إعطاء المواطن ......





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