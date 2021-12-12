في رواية أحمد طيباوي -اختفاء السيد لا أحد-: داخل كل أحدٍ في طاحون المسخ - المثنى الشيخ عطية

2021/12/12 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية كثيراً ما يستعيد القارئ، وبما لا يعني التماثل والاقتداء، رواياتٍ عظيمةً تركت أثرها في تاريخ الأدب، من خلال قراءته رواياتٍ كتبها محترفون يعرفون أن أعمالهم لا تقع في التقليد، بقدر ما تكون تذكيراً وتحية لتلك الروايات العظيمة التي يتقاربون مع موضوعاتها وأساليبها.



وقد تُدرِك لجان الجوائز التي تضم نقاداً مرهفين باكتشاف تداخل الأساليب ذلك، فلا تَعْتَبِرُ مقاربة الروائيّ الجريئة الخطرة عائقاً، بل محفزاً أ ......





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