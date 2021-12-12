2021/12/12 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف .. عشرات الخريجين يتظاهرون للمطالبة بشمولهم في العقود الوزارية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 671AnF4TE7Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف .. عشرات الخريجين يتظاهرون للمطالبة بشمولهم في العقود الوزارية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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