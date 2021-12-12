2021/12/12 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vf64WPhaX2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فراس الياسر: اعطاء مساحة للكرد في سنجار والتموضع من جديد هناك سيربك المنطقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فراس الياسر: اعطاء مساحة للكرد في سنجار والتموضع من جديد هناك سيربك المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).