2021/12/12 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، الاحد، عن إطلاق استمارة التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021”.

وأضافت أنه “التزاما بضوابط وسياقات التقديم المعتمدة فإن عملية ملء الاستمارة الإلكترونية تقتصر على أربعة خيارات وتكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي حصرا وتستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ الإطلاق”.

وتابع بيان الوزارة أنه “يمكن للطلبة الذين أتموا تثبيت بياناتهم ومصادقتها المباشرة بعملية تسجيل خياراتهم من الأقسام التي يرغبون بالتقديم إليها ويتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء بياناتهم إتمامها ثم البدء بالتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية خلال المدة المشار إليها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تطلق استمارة التقديم إلى الكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تطلق استمارة التقديم إلى الكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).