الشرطة يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة

2021/12/12 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة ، حيث يتصدر نادي الشرطة جدول الترتيب ب ٣٢ نقطة ، يليه نفط الوسط ثم الزوراء ب ٢٨ نقطة لكل منهما./انتهى9

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