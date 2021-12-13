منسق المنتخب الوطني: بتروفيتش لم يستبعد أي لاعب

2021/12/13 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدَ المنسقُ الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد: أن مدرب المنتخب بتروفيتش لم يستبعد أي لاعبٍ عن القائمة الدوليةِ التي شاركت في كأس العرب.وذكر محمد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مدرب المنتخب دوّن العديدَ من الملاحظات عن اللاعبين، إضافة الى متابعته الى مبارياتِ الدوري، وهو صاحبُ القرار الأخير في عملية استدعاء أو إبعاد اللاعبين". وأشارَ عماد الى، ان "المدرب لم يشر لغاية الآن إلى مسألة استبعادِ أي لاعب، وانه ينظر بعينِ الاعتبار إلى عطاءِ اللاعب من خلال متابعته لمبارياتِ الدوري المحلي، إضافة الى مراقبته لمستوياتِ اللاعبين المحترفين، وفي ضوئها ستحدد القائمة الجديدة للمبارياتِ المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم (٢٠٢٢) التي ستعلن حصراً عبر موقعِ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم".

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