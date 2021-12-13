2021/12/13 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MB5yKAeHfCg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الجزائري: ايران تريد ابقاء العراق كورقة تفاوضية للملف النووي مع الغرب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الجزائري: ايران تريد ابقاء العراق كورقة تفاوضية للملف النووي مع الغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).