’لا استبعاد ولا استدعاء’.. بتروفيتش يحسم الجدل بشأن قائمة المنتخب الوطني

2021/12/13 | 00:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، الأحد، أن مدرب المنتخب بتروفيتش لم يستبعد أي لاعب عن القائمة الدولية التي شاركت في كأس العرب.

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وأضاف عماد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الأول 2021)، أن "مدرب المنتخب دوّن العديدَ من الملاحظات عن اللاعبين، إضافة الى متابعته الى مبارياتِ الدوري، وهو صاحبُ القرار الأخير في عملية استدعاء أو إبعاد اللاعبين".

وأوضح أن "المدرب لم يشر لغاية الآن إلى مسألة استبعادِ أي لاعب، وانه ينظر بعينِ الاعتبار إلى عطاءِ اللاعب من خلال متابعته لمبارياتِ الدوري المحلي، إضافة الى مراقبته لمستوياتِ اللاعبين المحترفين، وفي ضوئها ستحدد القائمة الجديدة للمبارياتِ المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم (٢٠٢٢) التي ستعلن حصراً عبر موقعِ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم".

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