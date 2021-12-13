شرطة ميسان تتدخل لفض نزاعا عشائريا في قضاء الكحلاء

2021/12/13 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكنت شرطة محافظة ميسان ، مساء اليوم الاحد ، من التدخل لغرض فض نزاع عشائري في قضاء الكحلاء ، جنوب شرق المحافظة .وذكرت المديرية ، ان مفارزها الأمنية ضمن قاطع المسؤولية ، وفور تلقي اخبار عن وجود نزاع عشائري في احدى المناطق الريفية ، شرعت بمداهمة مكان الحادث والتدخل لفض المشاجرة وملاحقة المتسببين بإثارتها لتقديمهم للقضاء.

واضافت، ان الحادثة وقعت في منطقة بعيدة عن موقع (الشركة الصينية) خلافاً لما تناقلته بعض المواقع الالكترونية .

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