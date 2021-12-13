أوساط الحوزة العلمية في النجف الأشرف : العلامة باقر الأيرواني يعلن افتتاح مكتب رسمي له تمهيداً لاعلان مرجعيته

2021/12/13 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ بدأت أوساط الحوزة العلمية في النجف الأشرف بالحديث عن افتتاح مكتب خاص بالعلامة الفقيه الشيخ باقر الأيرواني تمهيدًا لاعلان مرجعيته الرسمية في الأوساط الشيعية، بالخصوص مع افتقار الحوزة العلمية في النجف الى كارزيما العلماء المؤهلين ليكونوا مراجع دين مع وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم.وتعد عملية افتتاح مكتب رسمي اول البوادر لاعلان مرجعية العلماء الشيعة ، لتأتي الخطوة الرسمية لذلك الاعلان بطبع وتوزيع الرسالة التي تحتوي على الاحكام الشرعية المستوحاة من فتاوى العالم الجديد المتصدي لعمله كمرجع ديني .ويعد محمد باقر الأيرواني ، وهو من مواليد النجف الاشرف ، ١٩٤٩، من أبرز الفقهاء في الحوزة العلمية حيث يحضر دروسه الفقهية المئات من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية ./انتهى

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