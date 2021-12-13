الفتح يتوقع تأجيل قرار البت في طعون الانتخابات العراقية

2021/12/13 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع القيادي في تحالف الفتح، محمد مهدي البياتي، تأجيل المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين قرارها بالبت في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات.

وقال البياتي في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "أوراق كثيرة قدمت للاتحادية بخصوص الانتخابات ولايمكن النظر بها خلال ايام قليلة وبالتالي فأن بوصلة التأجيل ستكون الى نهاية الشهر الحالي.

وبين البياتي أن "المحكمة اذا بتت غدا بالشكاوي فأن المصادقة ستصدر بنفس اليوم اي يوم غد وهذا يعني المصادقة بهذه السرعة تأتي لصالح جهة معينة لم يسمها لانه لايمكن البت بهذه السرعة بشكاوي كثير يستغرق العمل لمتابعتها ايام للنظر والبت بها".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أجلت النظر بالشكاوي المقدمة ضد المفوضية بشأن نتائج الانتخابات إلى الثالث عشر من الشهر الجاري وكان موعد الجلسة في الخامس من هذا الشهر وبعد ايام من التأجيل قدم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي طعنا إلى المحكمة الاتحادية بخروقات بالنتائج.

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