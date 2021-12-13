2021/12/13 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتويج ملكة جمال فرنسا ديان ليير © اف ب سمير الدومي Caen (فرنسا) (أ ف ب) – أكدت ملكة جمال فرنسا المتوجة حديثا أنها مؤيدة للنسوية عقب فوزها بمسابقة هذا العام التي اثارت انتقادات وزيرة المساواة بين الجنسين في الحكومة الفرنسية.وقالت ديان ليير البالغة 24 عاما والتي تعمل في المجال العقاري في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال فرنسا تؤكد أنها نسوية بعد تعرضها لانتقادات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال فرنسا تؤكد أنها نسوية بعد تعرضها لانتقادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).