2021/12/13 | 01:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حلّق ريال مدريد، وحيداً في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على جاره أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" لحساب الجولة السابعة عشرة من "الليغا".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وضع كريم بنزيما الفريق الملكي في المقدمة مبكراً، بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة السادسة عشرة، لتنتهي الحصة الأولى بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني عزز ماركو أسينسيو التقدم والتفوق للريال بتسجيله هدف الفوز الثاني عند الدقيقة السابعة والخمسين.

وبهذه النتيجة ينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري باثنتين وأربعين نقطة، يليه إشبيلية في المركز الثاني بأربع وثلاثين ونقطة، ثم ريال بيتيس ثالثاً بثلاث وثلاثين نقطة.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند تسع وعشرين نقطة في المركز الرابع متساوياً مع ريال سوسيداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’الليغا’: ديربي العاصمة مدريد يبتسم للريال ويضعه وحيداً في الصدارة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’الليغا’: ديربي العاصمة مدريد يبتسم للريال ويضعه وحيداً في الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).