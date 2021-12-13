2021/12/13 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً ومستحقاً على حساب نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، في قمة الجولة 17 من الليجا، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 42 نقطة في الصدارة وبفارق 8 نقاط مؤقتاً عن إشبيلية، في حين تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الرابع.وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق كريم بنزيما، في الدقيقة 17، وذلك بعد كرة وصلت الى فينيسيوس الذي ارسل عرضية حولها بنزيما بتسديدة رائعة في الشباك.وفي الدقيقة "57" سجل ريال مدريد هدف ثاني عن طريق ماركو أسينسيو، بعد كرة سريعة انتهت بتمريرة من فينيسيوس الى أسينسيو الذي سدد كرة في الشباك.وخلق أتلتيكو مدريد بعض الفرص الخطيرة في الشوط الثاني من المباراة، ولكن الحارس تيبو كورتوا كان بالمرصاد وأبعد جميع الكرات، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديربي مدريد ينتهي بفوز الريال على أتلتيكو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديربي مدريد ينتهي بفوز الريال على أتلتيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).