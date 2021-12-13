الملكي يحسم ديربي مدريد بثنائية نظيفة في شباك اتلتيكو

2021/12/13 | 01:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حسم ريال مدريد ديربي العاصمة الاسبانية بفوزه على جاره اتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الاسباني .سجل هدفي الملكي كريم بنزيما في الدقيقة 16 ، وماركو اسينسيو في الدقيقة 57.وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده الى 42 نقطة في الصدارة ، بينما يحتل اتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة./ انتهى

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