المرصد: الفرقة الرابعة تنسحب من حواجز في ريف دمشق

2021/12/13 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري انسحبت من سبعة حواجز

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