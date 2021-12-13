مبابي يقود باريس للفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

2021/12/13 | 01:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز باريس سان جيرمان على ضيفه موناكو بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.وسجل كيليان مبابي الهدفين في الدقيقتين 12 (ركلة جزاء) و45، ليرفع العملاق الباريسي رصيده إلى 45 نقطة، محلقا في الصدارة بدون منافسة، بينما تجمد رصيد فريق الإمارة عند 26 نقطة في المركز الثامن.كاد موناكو أن يسجل مبكرا، لكن القائم حرم سفيان ديوب من هز الشباك بعد مرور دقيقتين.

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