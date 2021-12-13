النسوية والإسلام.. هل هناك تضاد بينهما؟

2021/12/13 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل الإسلام دين ذكوري فقط؟ أم هناك مساحة للنسوية فيه؟ لنكتشف معًا

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