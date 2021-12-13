2021/12/13 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي " تجديد الخطاب الجسدى " ، هذا ما تحتاج اليه مجتمعاتنا العربية ، النائمة فى العسل ، وتشخر فى صوت مرتفع منفر ، مزعج .



فى الحقيقة ، نحن نحتاج الى تجديد كامل شامل ، متقن ، دقيق ، جذرى ، فى جميع مجالات الفكر ، والثقافة ، والدين ، والجنس ، والزواج ، والطلاق ، والحب ، والانجاب ، والعمل ، والنظافة ، والحب ، والصداقة .علاقتنا بالحياة ، كلها ، " معوجة " ، " مختلة " ، " مدمرة " ، " متناقضة " ، " ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جسمى ملكى - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جسمى ملكى - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).