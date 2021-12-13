العالم على وشك كارثه إنسانية! - عادل احمد

2021/12/13 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد انعقد مؤتمر قمة الديمقراطية بصورة افتراضية، وهي القمة التي دعى لها جو بايدن رئيس أمريكا يومي التاسع والعاشر من ديسمبر.



ولم تكن روسيا والصين مدعوتان لهذا المؤتمر بحجة ان أنظمة هذه الدول تتعارض مع مفهوم الديمقراطية والنظام الديموقراطي.



والهدف المعلن لهذا المؤتمر هو الدفاع عن مفهوم الديمقراطية والشكل الأنسب للنظام السياسي العالمي وبنيته الاقتصادية.



ولكنه في الحقيقة مؤتمر تحالفات عالمية لمواجهة القوة ......





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