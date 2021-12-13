شاهد بالفيديو.. تحديات تواجه العراق مع دول الجوار

2021/12/13 | 03:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mRR2pbDsF44

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