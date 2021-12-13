الزوراء يواصل مطاردته للمتصدر بفوز ثمين على زاخو

2021/12/13 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

واصل الزوراء تضييق الخناق على متصدر الترتيب نادي الشرطة، بعد فوزه المثير امس الاحد على زاخو بهدف نظيف، ضمن اليوم الأخير لمنافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي، ليحتل المركز الثاني مناصفة مع نفط الوسط بذات الرصيد من النقاط 28 لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح عندليب الفرات، بينما تغلب أمانة بغداد على نوروز بهدف نظيف واقتسم فريقا النفط ونفط البصرة نقاط مواجهتهما التي ضيفها ملعب الأول بتعادلهما سلبياً من دون أهداف، في الوقت الذي استغل فيه النجف خوض مباراته على أرضه وبين جمهوره بتحقيق انتصار مريح على ضيفه سامراء بهدفين مقابل لاشيء.

في المباراة الأولى التي احتضنها ملعب زاخو الدولي انتزع الزوراء انتصاراً صعباً من مضيفه أبناء الخابور، عبر ركلة جزاء ترجمها بنجاح المحترف الجزائري لهواري الطويل في الدقيقة 56.

شوطها الاول الذي انتهى سلبيا لم يبح بأي تفاصيل فنية تذكر، و شهد اللقاء انفلاتاً جماهيرياً في بعض دقائقه وما رافقها من أحداث أخرى بعيدة عن الروح الرياضية على غرار رمي القناني المائية واستخدام الأسهم النارية وقد حدثت بعض التوقفات إثر نزول أحد المشجعين الى أرضية الملعب ومحاولته الاعتداء على حكم المباراة زيد ثامر فضلا عن طرد محترف زاخو البرازيلي برونو اوليفيرا بعد تدخله القوي وقيامه بضرب اللاعب لهواري بالكوع.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد زاخو عند النقطة التاسعة عشرة علما انه تعادل في الجولة الماضية سلبيا مع نفط البصرة . بدوره تغلب أمانة بغداد على ضيفه نوروز بهدف واحد ضد لاشيء في المواجهة التي أقيمت على ملعبه رافعا رصيد الى 16 نقطة شاغلاً المركز التاسع وهو الفوز الثالث له على التوالي بعد انتصاره على ناديي نفط ميسان وسامراء في الدورين الماضيين، في حين توقفت نقاط ممثل محافظة السليمانية عند الرقم 10 محتلاً المركز الخامس عشر .

وفي مباراة ثالثة، اخفق النفط في تحقيق الانتصار منذ خمس جولات عندما وقع في فخ التعادل أمام الفريق الجنوبي نفط البصرة في المباراة التي أقيمت في ملعب الاول في بغداد وعلى إثرها بقيت كتيبة المدرب باسم قاسم في المركز الثاني عشر بواقع 13 نقطة بينما اضاف نفط البصرة نقطة واحدة الى رصيده (20)في المركز السادس بعد ان سجل تعادلين سلبيين بواقع ( 0-0) في الجولتين السابقتين امام الزوراء وزاخو .

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