اختتام نهائيات البطولة العربية بالمبارزة في السليمانية

2021/12/13 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

شهدت قاعة نادي السليمانية الرياضي امس الاحد ختام منافسات البطولة العربية بالمبارزة للرجال والنساء بفعالياتها الثلاث سلاح الشيش وسيف المبارزة والسيف العربي والتي استضافتها محافظة السليمانية بمشاركة 9 دول هي : العراق ( البلد المضيف ) وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين والكويت والامارات واليمن وقطر .

إشادة واسعة

وحظيت البطولة العربية بإشادة واسعة من قبل رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة الشيخ سالم القاسمي الذي أبدى اعجابه الشديد بالمستوى التنظيمي المتميز الذي شهدته منافسات البطولة معربا عن سعادته بما رآه ، مباركا في الوقت نفسه العراقيين على احتضانهم البطولة مرة أخرى بعد مرور قرابة ثلاثين عاما على آخر استضافة، مؤكدا ان المسابقة تمثل فرصة مثالية للقاء بين أبناء الوطن العربي الواحد .

حسن التنظيم

رئيس الاتحاد الكويتي ونائب رئيس الاتحاد العربي الدكتور عبدالله الوعلان قدم كلمات الشكر والثناء للجانب العراقي على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الضيافة مؤكدا أن ذلك ليس بالأمر المستغرب على العراقيين الذين طالما تميزوا بتلك الصفات .

احتدام المنافسة

رئيس الاتحاد السوري للمبارزة احمد جبر الرفاعي أشار الى قوة البطولة واحتدام المنافسة فيها بين أبطال المنتخبات المشاركة مثمنًا في الوقت ذاته موقف العراق المرحب بجميع الوفود لاسيما الوفد السوري الذي يعكس عمق العلاقة الاخوية بين ابناء الوطن العربي .

هيمنة كويتية وتألق عراقي

منافسات البطولة شهدت تنافسا كبيرا بين جميع المنتخبات المشاركة لكن المنتخب الكويتي كان الاكثر تميزا عطفا على المكانة الكبيرة التي تحتلها اللعبة في الكويت الامر الذي مهد للاعبيه حصد الميداليات الذهبية في أربع مناسبات توزعت ما بين الفردي والفرقي بينما حصل العراق على ذهبيتين واحدة للرجال ومثلها للنساء في منافسات الفرقي / رجال ،وحصد المنتخب اللبناني للنساء وسامين ذهبيين أيضا نالتهما نجمة لبنان ريتا أبو جودة ، بينما احرز المنتخب السوري ذهبية واحدة في فعالية سيف المبارزة للنساء / فرقي.



وتباينت نتائج المنتخبات الاخرى بحسب المراكز التي حصل عليها كل منتخب .

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