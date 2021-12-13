شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المهام الإنسانية للولايات المتحدة في العراق

2021/12/13 | 03:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المهام الإنسانية للولايات المتحدة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 32Rr-iX58XM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المهام الإنسانية للولايات المتحدة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المهام الإنسانية للولايات المتحدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).